New York: si concentrano le vendite su Visa

(Teleborsa) - Rosso per la società di tecnologia per pagamenti globali, che sta segnando un calo del 2,98%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones, evidenzia un rallentamento del trend di Visa rispetto all'indice americano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Visa, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 343,5 USD. Primo supporto visto a 336,3. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 333,2.

