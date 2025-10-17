Milano 10:12
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 16/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 16 ottobre

Seduta debole per il Nasdaq Composite, che ha ceduto terreno attestandosi in chiusura a 22.562,5.

Il grafico a breve del Nasdaq Composite mostra un trend moderatamente positivo con area di resistenza identificabile a quota 22.770 e supporto stimato a quota 22.279,8. Le implicazioni tecniche propendono per un'evoluzione del trend al rialzo con primo ostacolo a quota 23.260,1.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
