Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 18/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 18 novembre

Seduta in ribasso per il Nasdaq Composite, che porta a casa un decremento dell'1,21%.

Il quadro tecnico del Nasdaq Composite segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 22.108,3, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 23.081,9. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 21.783,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
