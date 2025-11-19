Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 18/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 18 novembre
Seduta in ribasso per il Nasdaq Composite, che porta a casa un decremento dell'1,21%.
Il quadro tecnico del Nasdaq Composite segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 22.108,3, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 23.081,9. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 21.783,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)