Milano 10:15
41.454 -2,17%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 10:16
9.286 -1,59%
Francoforte 10:15
23.739 -2,20%

Cambi: euro a 1,1725 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 1,1725 dollari alle 08:30
Euro a 1,1725 sul dollaro alle 08:30.
Condividi
```