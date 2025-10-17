Milano 14:57
41.868 -1,19%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 14:57
9.352 -0,89%
Francoforte 14:56
23.899 -1,54%

Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Food & Beverage

Giornata di guadagni per il settore Alimentare europeo, che continua la giornata a 447,18 punti.
