Milano 15:16
45.761 +0,25%
Nasdaq 14-gen
25.466 0,00%
Dow Jones 14-gen
49.150 -0,09%
Londra 15:16
10.231 +0,46%
Francoforte 15:15
25.312 +0,10%

Eurozona: controllato progresso per l'EURO STOXX Food & Beverage

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: controllato progresso per l'EURO STOXX Food & Beverage
Il Settore Alimentare europeo avanza in maniera frazionale, arrivando a 452,73 punti.
Condividi
```