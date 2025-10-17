Eventi e scadenze del 17 ottobre 2025

Venerdì 17/10/2025

American Express

Vimi Fasteners

(Teleborsa) -- Evento promosso da ABI e ACRI con FEDuF(Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio) e con la partecipazione di Banca d'Italia. La manifestazione si svolge sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica ed ha il patrocinio del Ministero della Cultura e della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO- Il Meeting annuale IMF World Bank Annual Meetings, si svolge a Washington D.C. Il Vertice riunisce governatori delle banche centrali, ministri delle finanze e dello sviluppo, parlamentari, dirigenti del settore privato, rappresentanti del mondo accademico, per discutere questioni di rilevanza mondiale- Villa Erba, Cernobbio - 3ª edizione del forum promosso dalla Fondazione Innovazione Digitale ETS, che rappresenta una piattaforma di incontro tra Istituzioni, Operatori e Mondo della Ricerca su innovazione tecnologica, intelligenza artificiale e digitalizzazione, favorendo il dialogo tra Policy Maker, Industria e Accademia- La Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, partecipa Meeting annuale 2025 del Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale (MF/World Bank annual meetings) a Washington, D.C.- Washington, D.C. - Il Meeting annuale dell'Institute of International Finance sarà focalizzato su futuro della regolamentazione prudenziale, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti, risorse digitali e tokenizzazione e prospettive economiche e geopolitiche globali. Parteciperanno CEO e Presidenti di grandi istituzioni finanziarie, Ministri delle Finanze e Governatori di Banche Centrali, e Autorità internazionali di regolamentazione provenienti da tutto il mondo che offriranno prospettive sull'economia globale e il futuro del settore dei servizi finanziari- Palazzo Reale, Napoli - 11ª edizione della conferenza internazionale sul mediterraneo organizzata dal MAECI con ISPI che riunisce rappresentanti politico-istituzionali di primo livello, funzionari, esperti, analisti ed esponenti della società, dell'economia e dei media per discutere di alcuni dei temi fondamentali per il Mediterraneo. Interverranno, tra gli altri, il Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, e del Presidente dell'ISPI, Franco Bruni- Roma, Horti Sallustiani e sede di Maker Faire al Gazometro Ostiense - Evento organizzata da Unioncamere, che promuove il dibattito e il confronto sulle politiche pubbliche relative alla gestione e all'evoluzione di internet e del digitale. Tra gli interventi, il Sottosegretario Alessio Butti (da confermare), Giovanni Santella (DG AGCOM), Giuseppe Tripoli (Segretario Generale Unioncamere) e Mario Nobile (DG AgID)- Bollettino Economico- Scadenza Futures su azioni e Opzioni- Italia - DBRS pubblica la revisione del merito di credito- Gazometro Ostiense, Roma - Grande evento europeo sull'innovazione: elettronica, intelligenza artificiale, robotica, realtà virtuale e aumentata, gaming, musica, arte, formazione e altro. Riunisce esperti del settore, maker, università, enti di ricerca e innovatori. Organizzato dalla Camera di Commercio di Roma10:00 -- Economia non osservata nei Conti nazionali - Anno 202310:00 -- Lussemburgo - I ministri per le Pari opportunità dell'UE discuteranno di violenza contro le donne e violenza domestica, lotta all'odio, alla discriminazione e alla violenza contro le persone LGBTIQ, inclusione sociale delle persone con disabilità e diritti delle persone con disabilità nell'UE10:30 -- Torino, Centro Congressi - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, interviene all'Assemblea dell'Unione Industriali di Torino11:00 -- Quirinale - Il Presidente della della Repubblica, Sergio Mattarella sarà alla cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro per l'anno 202511:00 -- Presidenza della Repubblica, Palazzo del Quirinale - Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, partecipa alla cerimonia di consegna delle "Stelle al Merito del Lavoro" per l'anno 202512:00 -- Sede di Assolombarda, Milano - Durante l'incontro il Presidente di A2A Roberto Tasca e l'AD di A2A Renato Mazzoncini, presenteranno il Bilancio di Sostenibilità Territoriale di Milano e ne discuteranno insieme a Emmanuel Conte, Assessore al Bilancio, Demanio e Piano straordinario Casa del Comune di Milano e a Lorenzo Pregliasco, Direttore Responsabile di YouTrend16:00 -- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa alle esequie del Luogotenente Carica Speciale Marco Piffari, del Carabiniere Scelto Davide Bernardello e del Brigadiere Capo Qualifica Speciale Valerio Daprà, presso la Basilica di Santa Giustina a Padova- Risultati di periodo- CDA: Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive