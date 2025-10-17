Milano 14:58
41.871 -1,19%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 14:58
9.348 -0,94%
Francoforte 14:57
23.880 -1,61%

Francoforte: performance negativa per HeidelbergCement

(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia del cemento tedesca, che tratta con una perdita del 2,03%.

Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che HeidelbergCement mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,88%, rispetto a -3,37% dell'indice della Borsa di Francoforte).


Le implicazioni tecniche complessive del big cementiero tedesco evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 189,6 Euro. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 192,3. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 188,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
