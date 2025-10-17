Francoforte: performance negativa per HeidelbergCement

(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia del cemento tedesca
, che tratta con una perdita del 2,03%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX
, su base settimanale, si nota che HeidelbergCement
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,88%, rispetto a -3,37% dell'indice della Borsa di Francoforte
).
Le implicazioni tecniche complessive del big cementiero tedesco
evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 189,6 Euro. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 192,3. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 188,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)