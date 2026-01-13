Francoforte: movimento negativo per HeidelbergCement

(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia del cemento tedesca
, che tratta con una perdita dell'1,84%.
Comparando l'andamento del titolo con il DAX
, su base settimanale, si nota che HeidelbergCement
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,65%, rispetto a +2,12% dell'indice della Borsa di Francoforte
).
Tecnicamente, il big cementiero tedesco
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 232,5 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 227,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 237,1.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)