Milano 14:15
45.685 -0,10%
Nasdaq 12-gen
25.788 0,00%
Dow Jones 12-gen
49.590 +0,17%
Londra 14:15
10.137 -0,04%
Francoforte 14:15
25.442 +0,14%

Francoforte: movimento negativo per HeidelbergCement

Migliori e peggiori
Francoforte: movimento negativo per HeidelbergCement
(Teleborsa) - Pressione sulla compagnia del cemento tedesca, che tratta con una perdita dell'1,84%.

Comparando l'andamento del titolo con il DAX, su base settimanale, si nota che HeidelbergCement mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,65%, rispetto a +2,12% dell'indice della Borsa di Francoforte).


Tecnicamente, il big cementiero tedesco è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 232,5 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 227,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 237,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```