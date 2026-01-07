Milano 13:23
45.653 -0,22%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:23
10.060 -0,62%
Francoforte 13:23
25.047 +0,62%

Francoforte: positiva la giornata per HeidelbergCement

Francoforte: positiva la giornata per HeidelbergCement
Avanza la compagnia del cemento tedesca, che guadagna bene, con una variazione del 2,91%.
