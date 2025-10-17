Milano 10:22
41.453 -2,17%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 10:22
9.278 -1,67%
Francoforte 10:21
23.745 -2,17%

Natural Gas (Amsterdam) a 32,17 euro per Megawatt-Ora alle 08:45

Energia, In breve, Finanza
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 32,17 euro/MWH alle 08:45.
