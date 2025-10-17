Milano 17:35
41.758 -1,45%
Nasdaq 19:08
24.719 +0,25%
Dow Jones 19:08
46.079 +0,28%
Londra 17:35
9.355 -0,86%
Francoforte 17:35
23.831 -1,82%

New York: andamento rialzista per Truist Financial

Seduta vivace oggi per la holding finanziaria e bancaria americana, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,42%.
