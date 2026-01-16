Milano
17:35
45.800
-0,11%
Nasdaq
18:21
25.552
+0,02%
Dow Jones
18:21
49.413
-0,06%
Londra
17:35
10.235
-0,04%
Francoforte
17:35
25.297
-0,22%
Venerdì 16 Gennaio 2026, ore 18.38
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ In evidenza Synchrony Financial sul listino di New York
In evidenza Synchrony Financial sul listino di New York
Migliori e peggiori
,
In breve
16 gennaio 2026 - 18.00
Brilla la
società che fornisce prodotti di credito ai consumatori
, che passa di mano con un aumento del 4,53%.
Condividi
Leggi anche
Crolla a New York Synchrony Financial
New York: amplia il rialzo Synchrony Financial
New York: brusca correzione per Synchrony Financial
In evidenza D.R. Horton sul listino di New York
Argomenti trattati
Synchrony Financial
(4)
Titoli e Indici
Synchrony Financial
+4,29%
Altre notizie
In evidenza Valero Energy sul listino di New York
In evidenza Weyerhaeuser Company sul listino di New York
In evidenza Amphenol sul listino di New York
In evidenza Oracle sul listino di New York
In evidenza MicroStrategy Incorporated sul listino di New York
In evidenza ASML Holding sul listino di New York
Guide
Prezzo dell’oro: cosa lo muove, record storici, picchi e correzioni
Cosa intendiamo esattamente quando si parla di "prezzo dell’oro"? Soffermarci solo sulla materia prima sarebbe incompleto: dovremo invece considerare l’oro come un termometro, che misura quanta...
leggi tutto