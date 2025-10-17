New York: andamento sostenuto per Capital One Financial

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la holding diversificata di servizi finanziari
, in guadagno del 3,32% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Capital One Financial
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -0,4%, rispetto a -1,53% dell'indice del basket statunitense
).
Lo status tecnico di Capital One Financial
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 206,2 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 211,8. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 202,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)