Milano 17:29
44.739 -0,78%
Nasdaq 17:31
25.644 +0,49%
Dow Jones 17:31
49.119 -0,54%
Londra 17:30
10.134 -0,16%
Francoforte 17:30
24.859 +0,01%

New York: seduta difficile per Capital One Financial

Migliori e peggiori, In breve
New York: seduta difficile per Capital One Financial
Si muove in perdita la holding diversificata di servizi finanziari, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,26% sui valori precedenti.
Condividi
```