New York: andamento sostenuto per Truist Financial
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la holding finanziaria e bancaria americana, in guadagno del 3,42% sui valori precedenti.

La tendenza ad una settimana di Truist Financial è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 41,78 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 43,02. Il peggioramento di Truist Financial è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 41,07.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
