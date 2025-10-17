Milano 12:42
41.536 -1,98%
Nasdaq 16-ott
24.657 0,00%
Dow Jones 16-ott
45.952 -0,65%
Londra 12:42
9.324 -1,18%
Francoforte 12:42
23.772 -2,06%

Piazza Affari: Leonardo scende verso 47,29 Euro

Migliori e peggiori, In breve, Industria
Piazza Affari: Leonardo scende verso 47,29 Euro
Pressione sulla Holding italiana nei settori dell'aeronautica, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,33%.
Condividi
```