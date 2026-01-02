Milano 11:43
45.114 +0,38%
Nasdaq 31-dic
25.250 0,00%
Dow Jones 31-dic
48.063 0,00%
Londra 11:43
9.971 +0,40%
Francoforte 11:43
24.521 +0,13%

Piazza Affari: balza in avanti Leonardo

Migliori e peggiori, Industria
Piazza Affari: balza in avanti Leonardo
(Teleborsa) - Bene la Holding italiana nei settori dell'aeronautica, con un rialzo del 2,48%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Leonardo evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il contractor italiano nel settore Difesa rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Leonardo è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 50,8 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 49,58. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 52,02.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
