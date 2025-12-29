Milano 14:03
44.512 -0,21%
Nasdaq 26-dic
25.644 0,00%
Dow Jones 26-dic
48.711 -0,04%
Londra 14:03
9.874 +0,03%
Francoforte 14:03
24.319 -0,09%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Leonardo
Sottotono la Holding italiana nei settori dell'aeronautica, che passa di mano con un calo del 3,58%.
