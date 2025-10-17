Piazza Affari: performance negativa per Amplifon

società leader nelle soluzioni uditive

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la, con una flessione dell'1,89%.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.La situazione di medio periodo dellaresta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 14,67 Euro. Supporto visto a quota 14,41. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 14,94.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)