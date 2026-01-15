Milano 13:35
45.765 +0,26%
Nasdaq 14-gen
25.466 0,00%
Dow Jones 14-gen
49.150 -0,09%
Londra 13:35
10.236 +0,51%
Francoforte 13:35
25.282 -0,02%

Piazza Affari: performance negativa per Moncler

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: performance negativa per Moncler
Composto ribasso per l'azienda nota per i piumini, in flessione del 2,80% sui valori precedenti.
Condividi
```