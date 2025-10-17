SILVER del 16/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 16 ottobre
Giornata all'insegna degli acquisti per il metallo prezioso che ha terminato in rialzo attestandosi a 54,28.
Lo status tecnico di breve periodo dell'argento mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 55,61. Rischio di eventuale correzione fino al target 51,62. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 59,59.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)