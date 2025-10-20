Milano 13:21
42.322 +1,35%
Nasdaq 17-ott
24.818 0,00%
Dow Jones 17-ott
46.191 +0,52%
Londra 13:21
9.389 +0,36%
Francoforte 13:21
24.097 +1,12%

Borsa: Ottima performance per Tokyo, in accelerazione del 3,13% alle 08:20

Il Nikkei 225 passa di mano a 49.071,93 punti

In breve, Finanza
Tokyo mette a segno un rialzo del 3,13% alle 08:20 e avanza a 49.071,93 punti.
