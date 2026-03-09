Milano 6-mar
44.152 0,00%
Nasdaq 6-mar
24.643 -1,51%
Dow Jones 6-mar
47.502 -0,95%
Londra 6-mar
10.285 -1,24%
Francoforte 6-mar
23.591 0,00%

Borsa: Male Tokyo, in discesa -6,98% alle 03:50

Il Nikkei 225 tratta a 51.740,46 punti

In breve, Finanza
Borsa: Male Tokyo, in discesa -6,98% alle 03:50
Tokyo perde terreno e riporta un -6,98% alle 03:50, scambiando a 51.740,46 punti.
Condividi
```