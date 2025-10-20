Gas russo, Ue accelera su addio

(Teleborsa) - Ledi gas russo saranno vietate a partire dal 1° gennaio 2026 , pur mantenendo un periodo di transizione per i contratti esistenti . In particolare, i contratti a breve termine conclusi prima del 17 giugno 2025 potranno essere mantenuti fino al 17 giugno 2026, mentre i contratti a lungo termine potranno essere validi fino al 1° gennaio 2028. Lo ha stabilito il Consiglio Ue spiegando che le modifiche ai contratti esistenti saranno consentite solo per scopi operativi strettamente definiti e non potranno comportare un aumento dei volumi, fatta eccezione per alcune flessibilità specifiche per gli stati membri senza sbocco sul mare interessati da recenti cambiamenti nelle rotte di approvvigionamento.Nel dettaglio: ilproposto introduce un divieto graduale e giuridicamente vincolante sulle importazioni di gas da gasdotto e di gas naturale liquefatto (GNL) dalla Russia, con un divieto totale in vigore dal 1° gennaio 2028. L'accordo del Consiglio mantiene questa scadenza e rappresenta quindi un segnale ambizioso di volontà di portare a termine la graduale eliminazione. Contribuirà all'obiettivo generale di realizzare un mercato energetico dell'UE resiliente e indipendente, preservando al contempo la sicurezza dell'approvvigionamento dell'UE.. Sebbene negli ultimi anni abbiamo lavorato duramente e insistito per eliminare il gas e il petrolio russi dall'Europa, non ci siamo ancora riusciti. Pertanto, è fondamentale che la presidenza danese abbia ottenuto un sostegno schiacciante da parte dei ministri dell'energia europei per la legislazione che vieterà definitivamente l'ingresso del gas russo nell'UE", ha detto Lars Aagaard, Ministro per il clima, l'energia e i servizi pubblici della Danimarca.