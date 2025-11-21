Milano
17:07
42.593
-0,76%
Nasdaq
17:07
23.917
-0,57%
Dow Jones
17:07
45.899
+0,32%
Londra
17:07
9.520
-0,08%
Francoforte
17:07
23.075
-0,88%
Venerdì 21 Novembre 2025, ore 17.24
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: accelera Intuit
New York: accelera Intuit
Migliori e peggiori
,
In breve
21 novembre 2025 - 16.10
Brilla la
società produttrice di software finanziari
, che passa di mano con un aumento del 5,05%.
Condividi
Leggi anche
New York: mette il turbo Intuit
Intuit scommette sull’AI, oltre 100 milioni per i modelli OpenAI
New York: accelera Datadog
New York: accelera KLA-Tencor
Titoli e Indici
Intuit
+3,98%
Altre notizie
Spagna, accelera a sorpresa l'inflazione a ottobre
New York: accelera Qualcomm
New York: accelera Datadog
New York: accelera Micron Technology
New York: accelera Palantir Technologies
Giappone, accelera l'inflazione a settembre. Occhi sulla Bank of Japan
Guide
Le bolle speculative: cosa sono, come nascono e quali potrebbero essere le prossime
Una bolla speculativa si verifica quando il prezzo di un bene cresce molto più del suo valore reale, spinto dall’entusiasmo e dalla speranza di facili guadagni.
leggi tutto