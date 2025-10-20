New York: scambi al rialzo per Merck

(Teleborsa) - Balza in avanti la società chimico-farmaceutica
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,90%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones
, evidenzia un rallentamento del trend di Merck
rispetto all'indice americano
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
La tendenza di breve di Merck
è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 87,26 USD e supporto a 85,29. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 89,23.
