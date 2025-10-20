Milano 20-ott
0 0,00%
Nasdaq 20-ott
25.141 +1,30%
Dow Jones 20-ott
46.707 +1,12%
Londra 20-ott
9.404 +0,52%
Francoforte 20-ott
24.259 +1,80%

New York: scambi al rialzo per Merck

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Balza in avanti la società chimico-farmaceutica, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,90%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones, evidenzia un rallentamento del trend di Merck rispetto all'indice americano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


La tendenza di breve di Merck è in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 87,26 USD e supporto a 85,29. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 89,23.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
