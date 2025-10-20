New York: scambi al rialzo per Merck

società chimico-farmaceutica

(Teleborsa) - Balza in avanti la, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,90%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.La tendenza di breve diè in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 87,26 USD e supporto a 85,29. A livello tecnico ci si attende un allargamento della scia rialzista verso l'area di resistenza individuata in area 89,23.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)