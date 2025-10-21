Milano 13:26
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 20/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 20 ottobre

Sostanzialmente invariata la seduta per l'indice nipponico, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Lo status tecnico di breve periodo del Nikkei 225 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 50.058. Rischio di eventuale correzione fino al target 47.558. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 52.558.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
