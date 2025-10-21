Milano 17:35
42.648 +0,60%
Nasdaq 22:00
25.127 -0,06%
Dow Jones 22:02
46.925 +0,47%
Londra 17:35
9.427 +0,25%
Francoforte 17:35
24.330 +0,29%

New York: in bella mostra Danaher

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Brillante rialzo per il distributore di apparecchiature mediche e diagnostiche, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 7,34%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Danaher più pronunciata rispetto all'andamento dell'S&P-500. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 231,9 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 218,5. L'equilibrata forza rialzista di Danaher è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 245,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
