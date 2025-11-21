Milano 17:35
42.662 -0,60%
Nasdaq 20:22
24.518 +1,93%
Dow Jones 20:22
46.555 +1,75%
Londra 17:35
9.540 +0,13%
Francoforte 17:35
23.092 -0,80%

New York: in bella mostra Cognizant Technology Solutions

Seduta decisamente positiva per la multinazionale statunitense specializzata in servizi digitali, che tratta in rialzo del 5,62%.
