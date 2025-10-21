Milano 17:35
42.648 +0,60%
Nasdaq 22:00
25.127 -0,06%
Dow Jones 22:02
46.925 +0,47%
Londra 17:35
9.427 +0,25%
Francoforte 17:35
24.330 +0,29%

Perde Quest Diagnostics sul mercato di New York

Migliori e peggiori, In breve
Perde Quest Diagnostics sul mercato di New York
Si muove in perdita la società che fornisce analisi diagnostica, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,63% sui valori precedenti.
Condividi
```