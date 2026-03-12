Milano 17:35
44.456 -0,71%
Nasdaq 19:31
24.618 -1,39%
Dow Jones 19:31
46.797 -1,31%
Londra 17:35
10.305 -0,47%
Francoforte 17:35
23.590 -0,21%

New York: Bio-Techne in forte calo

Pressione sul produttore di anticorpi e proteine per scopi di ricerca e clinici, che perde terreno, mostrando una discesa del 6,38%.
