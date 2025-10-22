New York: andamento negativo per Verizon Communication

(Teleborsa) - Sottotono il gestore telefonico
, che passa di mano con un calo del 2,05%.
La tendenza ad una settimana della big delle tlc
è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo scenario di breve periodo di Verizon Communication
evidenzia un declino dei corsi verso area 39,07 USD con prima area di resistenza vista a 39,72. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 38,67.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)