Milano 17:35
42.210 -1,03%
Nasdaq 21:53
24.868 -1,03%
Dow Jones 21:53
46.591 -0,71%
Londra 17:35
9.515 +0,93%
Francoforte 17:35
24.151 -0,74%

ON Semiconductor scambia in rosso a New York

Migliori e peggiori
ON Semiconductor scambia in rosso a New York
(Teleborsa) - Pressione sul produttore di componenti elettronici, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,92%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ON Semiconductor più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di ON Semiconductor è in rafforzamento con area di resistenza vista a 53,65 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 50,87. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 56,42.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```