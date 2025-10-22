ON Semiconductor scambia in rosso a New York

(Teleborsa) - Pressione sul produttore di componenti elettronici
, che perde terreno, mostrando una discesa del 5,92%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di ON Semiconductor
più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di ON Semiconductor
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 53,65 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 50,87. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 56,42.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)