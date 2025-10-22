Milano 12:07
PALLADIUM del 21/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 21 ottobre

Chiusura in profondo rosso per il metallo prezioso, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 5,87%.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del palladio. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 1.536,8. Primo supporto a 1.348,8. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 1.286,2.


