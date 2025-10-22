Milano 12:07
42.442 -0,48%
Nasdaq 21-ott
25.127 0,00%
Dow Jones 21-ott
46.925 +0,47%
Londra 12:07
9.505 +0,83%
Francoforte 12:07
24.306 -0,10%

Petrolio a 58,29 dollari alle 08:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 58,29 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 58,29 dollari per barile alle 08:30.
Condividi
```