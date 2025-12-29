Milano 14:01
44.515 -0,21%
Nasdaq 26-dic
25.644 0,00%
Dow Jones 26-dic
48.711 -0,04%
Londra 14:01
9.871 +0,01%
Francoforte 14:01
24.317 -0,09%

Petrolio a 57,89 dollari alle 11:30

Energia, In breve, Finanza
Petrolio a 57,89 dollari alle 11:30
Prezzo del greggio Wti a 57,89 dollari per barile alle 11:30.
Condividi
```