SILVER del 21/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 21 ottobre
A picco il metallo prezioso, che chiude gli scambi con un pessimo -7,11%.
Le implicazioni di medio periodo dell'argento confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 52,44 con primo supporto visto a 46,93. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 45,09.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)