Milano 12:10
42.465 -0,43%
Nasdaq 21-ott
25.127 0,00%
Dow Jones 21-ott
46.925 +0,47%
Londra 12:10
9.506 +0,84%
Francoforte 12:10
24.310 -0,08%

SILVER del 21/10/2025

Finanza
SILVER del 21/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 21 ottobre

A picco il metallo prezioso, che chiude gli scambi con un pessimo -7,11%.

Le implicazioni di medio periodo dell'argento confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 52,44 con primo supporto visto a 46,93. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 45,09.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```