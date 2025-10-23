Milano 17:35
42.382 +0,41%
Nasdaq 19:58
25.121 +0,97%
Dow Jones 19:58
46.769 +0,38%
Londra 17:35
9.579 +0,67%
Francoforte 17:35
24.208 +0,23%

Cambi: euro a 0,8718 sterline alle 19:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,8718 sterline alle 19:30
Euro a 0,8718 sulla sterlina inglese alle 19:30.
Condividi
```