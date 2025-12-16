Milano 17:35
43.990 -0,29%
Nasdaq 20:59
25.067 0,00%
Dow Jones 20:59
48.052 -0,75%
Londra 17:35
9.685 -0,68%
Francoforte 17:35
24.077 -0,63%

Cambi: euro a 0,8775 sterline alle 15:41

In breve, Finanza
Euro a 0,8775 sulla sterlina inglese alle 15:41.
