Milano 17:35
42.382 +0,41%
Nasdaq 19:59
25.124 +0,98%
Dow Jones 19:59
46.775 +0,40%
Londra 17:35
9.579 +0,67%
Francoforte 17:35
24.208 +0,23%

Cambi: euro a 1,1606 dollari alle 19:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 1,1606 dollari alle 19:30
Euro a 1,1606 sul dollaro alle 19:30.
Condividi
```