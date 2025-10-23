Milano 11:05
42.424 +0,51%
Nasdaq 22-ott
24.879 -0,99%
Dow Jones 22-ott
46.590 -0,71%
Londra 11:05
9.555 +0,42%
Francoforte 11:05
24.079 -0,30%

Eurozona: preme sull'acceleratore l'EURO STOXX Oil & Gas

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: preme sull'acceleratore l'EURO STOXX Oil & Gas
In forte aumento il comparto petrolifero europeo, che con il suo +1,98% avanza a quota 410,16 punti.
Condividi
```