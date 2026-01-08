Milano 17:35
45.672 +0,25%
Nasdaq 18:16
25.484 -0,66%
Dow Jones 18:16
49.286 +0,59%
Londra 17:35
10.045 -0,04%
Francoforte 17:35
25.127 +0,02%

Eurozona: scambi negativi per l'EURO STOXX Oil & Gas

Il Comparto petrolifero europeo perde l'1,27%, continuando la seduta a 439,16 punti.
