Milano 17:35
42.382 +0,41%
Nasdaq 19:59
25.124 +0,98%
Dow Jones 19:59
46.775 +0,40%
Londra 17:35
9.579 +0,67%
Francoforte 17:35
24.208 +0,23%

Natural Gas (Amsterdam) a 32,35 euro per Megawatt-Ora alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 32,35 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 32,35 euro/MWH alle 19:30.
Condividi
```