Milano
23-dic
44.607
0,00%
Nasdaq
24-dic
25.656
0,00%
Dow Jones
24-dic
48.731
+0,60%
Londra
24-dic
9.871
0,00%
Francoforte
23-dic
24.340
0,00%
Giovedì 25 Dicembre 2025, ore 11.31
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Natural Gas (Amsterdam) a 28,07 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Natural Gas (Amsterdam) a 28,07 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Energia
,
In breve
,
Finanza
25 dicembre 2025 - 08.45
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 28,07 euro/MWH alle 08:45.
Condividi
Leggi anche
Natural Gas (Amsterdam) a 27,49 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Natural Gas (Amsterdam) a 27,38 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Natural Gas (Amsterdam) a 27,79 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Natural Gas (Amsterdam) a 27,94 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Argomenti trattati
Amsterdam
(36)
Titoli e Indici
Dutch Ttf Natural Gas Future
+1,22%
Altre notizie
Natural Gas (Amsterdam) a 27,51 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Natural Gas (Amsterdam) a 26,76 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Natural Gas (Amsterdam) a 28,29 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Natural Gas (Amsterdam) a 27,9 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Natural Gas (Amsterdam) a 29,61 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Natural Gas (Amsterdam) a 27,23 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Guide
Guida ai rating: come leggere AAA, BBB, junk...
Quando accanto a un titolo di Stato o a un’obbligazione si legge AAA, BBB, o magari “junk”, ci troviamo di fronte a un giudizio sintetico sul profilo di rischio di quel preciso asset.
leggi tutto