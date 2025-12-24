Milano 23-dic
44.607 0,00%
Nasdaq 19:00
25.656 +0,27%
Dow Jones 19:02
48.731 +0,60%
Londra 13:35
9.871 -0,19%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

Natural Gas (Amsterdam) a 28,09 euro per Megawatt-Ora alle 19:30

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 28,09 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 28,09 euro/MWH alle 19:30.
Condividi
```