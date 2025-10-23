Milano 15:54
42.377 +0,40%
Nasdaq 15:54
24.999 +0,48%
Dow Jones 15:54
46.660 +0,15%
Londra 15:54
9.581 +0,69%
Francoforte 15:54
24.158 +0,03%

Natural Gas (Amsterdam) a 32,38 euro per Megawatt-Ora alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 32,38 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 32,38 euro/MWH alle 15:40.
Condividi
```