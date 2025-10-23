Milano 17:35
42.382 +0,41%
Nasdaq 18:03
25.049 +0,68%
Dow Jones 18:03
46.621 +0,06%
Londra 17:35
9.579 +0,67%
Francoforte 17:35
24.208 +0,23%

New York: movimento negativo per Tesla Motors

Migliori e peggiori
New York: movimento negativo per Tesla Motors
(Teleborsa) - Retrocede l'azienda attiva nel settore automotive, con un ribasso del 3,54%.

La tendenza ad una settimana di Tesla Motors è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Tesla Motors. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Tesla Motors evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 426,8 USD. Primo supporto a 417. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 410,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```