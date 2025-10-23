New York: movimento negativo per Tesla Motors

(Teleborsa) - Retrocede l'azienda attiva nel settore automotive
, con un ribasso del 3,54%.
La tendenza ad una settimana di Tesla Motors
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Tesla Motors
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Tesla Motors
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 426,8 USD. Primo supporto a 417. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 410,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)