Tesla, vendite auto elettriche prodotte in Cina in forte crescita nei primi due mesi del 2026. Batte la rivale BYD

(Teleborsa) - Le vendite di veicoli elettrici Tesla prodotti in Cina sono aumentate nei primi due mesi del 2026 rispetto all'anno precedente, recuperando parte del terreno perso nei confronti della cinese BYD.



É quanto emerge dagli ultimi dati pubblicati dalla China Passenger Car Association (CPCA), secondo cui le vendite combinate di Tesla prodotte in Cina nei mesi di gennaio e febbraio sono aumentate di oltre il 35%, raggiungendo quota 127.728 unità, rispetto alle 93.926 dell'anno precedente.



Il dato è stato rettificato per tenere conto del rallentamento stagionale delle vendite durante le due settimane di festività del Capodanno cinese, che si sono svolte a metà febbraio.



Il volume complessivo delle vendite della Gigafactory di Tesla a Shanghai, che produce Model 3 e Model Y per i mercati nazionali ed esteri in Europa, Asia-Pacifico e altre regioni, è secondo solo a quello di BYD, che ha registrato un calo del 36% delle consegne su base annua nello stesso periodo.



Tuttavia, ciò non basta alla casa automobilistica americana per recuperare il considerevole vantaggio di BYD nelle vendite nazionali ed estere.



La crescente presenza di BYD all'estero consente inoltre alla casa automobilistica con sede a Shenzhen di mantenere un forte vantaggio sui concorrenti nazionali, con le sue esportazioni che hanno superato per la prima volta le vendite sul mercato interno a febbraio.



Anche altre case automobilistiche cinesi sono diventate sempre più competitive, offrendo una gamma più ampia di funzionalità a prezzi più accessibili, erodendo le vendite sia di BYD che di Tesla.



Nel suo rapporto, la CPCA ha osservato che i dati di vendita definitivi di marzo potrebbero fornire un indicatore migliore dell'andamento del mercato dei veicoli elettrici in generale. Infatti, "con il rapido ritorno alla normalità di vari settori dopo le festività del Capodanno cinese, la crescita mensile della produzione e delle vendite a marzo sarà piuttosto rapida", ha scritto la CPCA.

