SILVER del 22/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 22 ottobre
Seduta debole per il metallo prezioso, che ha ceduto terreno attestandosi in chiusura a 48,55.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'argento, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 52,37. Primo supporto visto a 46,63. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 44,72.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)